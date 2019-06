L’episodio che è accaduto a Giulia De Lellis poche ore fa è davvero incredibile: l’influencer è per strada e riceve della avances, ma poi…

È una delle influencer più belle ed affascinanti di questi ultimi periodi. Giulia De Lellis, nonostante la sua giovane età, vanta una bellezza davvero infinita. Entrata nel mondo dello spettacolo quando aveva soltanto venti anni, ha saputo cavalcare immediatamente l’onda del successo. Tanto che attualmente, come dicevamo, è una delle influencer più amate ed apprezzate da milioni di ragazzine e di donne. I suoi canali social, infatti, vantano dei ‘seguaci’ davvero numerosi. Dalla sua parte, ovviamente, c’è la simpatia, la giovinezza, la versatilità e, ripetiamo, la bellezza. Giulia, infatti, è una di quelle classiche ragazze che, se le incontri per strada, ti viene praticamente spontaneo guardare. O, addirittura, tornare indietro con la macchina per tentare un approccio. Ecco. È proprio questo, infatti, che le è accaduto poche ore fa. Ma vediamo cos’è successo.

Inaspettato episodio per Giulia De Lellis: ecco cosa le è accaduto

È un periodo per Giulia De Lellis davvero florido. Dopo aver ufficializzato la storia d’amore con Andrea Iannone, sembra che l’influencer abbia una luce completamente diversa. Rendendola, tra l’altro, ancora di più bellissima e splendente. E, tra l’altro, non sono affatto pochissime le persone che lo pensano. Perché, proprio a tal proposito, pochissime ore fa Giulia è stata protagonista di un inaspettato episodio. Come documentato sulle sue Instagram stories, l’influencer era in strada ad aspettare due sue cugini per andare ad una festa in spiaggia. Quando, all’improvviso, una macchina bianca (screenshot riproposto in alto) le passa affianco. E, notando la sua straordinaria bellezza, è ritornata indietro per ‘conoscerla’. Tutto bene, diremmo. È una cosa comune tra ragazzi. Se non fosse, però, che chi è ritornata indietro per ‘approcciare’ con lei è proprio suo cugino. Inutile, quindi, descrivere la reazione di Giulia. Che, come al solito, si è fatta una grossa risata.