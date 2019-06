Francesco Totti è ‘vittima’ di un gesto inaspettato di sua moglie Ilary Blasi: ecco cos’è accaduto all’ex capitano giallorosso in vacanza.

È una delle coppie più belle, amate ed apprezzate dal pubblico italiano. Parliamo, senza alcun dubbio, di Francesco Totti ed Ilary Blasi. La coppia, nonostante abbia raggiunto ultimamente un traguardo davvero importante, è più innamorata che mai. Sono passati, infatti, più di dieci anni dal loro ‘si’, eppure l’ex capitano giallorosso e l’ex letterina di Passaparola si amano come la prima volta. E, tra l’altro, non perdono mai occasione di metterlo in mostra ai loro followers. Proprio a tal proposito, pochissime ore fa, Francesco Totti è stata ‘vittima’ di uno scherzo davvero crudele organizzato, tra l’altro, proprio da sua moglie. Che, ovviamente, è stata ‘documentato’ e pubblicato su Instagram. Siete curiosi di sapere di cosa parliamo? Vi accontentiamo subito.

Francesco Totti, ‘vittima’ di uno scherzo: il gesto di Ilary è esilarante

In questi ultimi giorni, Ilary Blasi e Francesco Totti sono in vacanza. Dopo l’addio definitivo alla Roma, l’ex capitano giallorosso sta ritagliando del tempo per sé stesso e per la sua fantastica famiglia. Sono, infatti, numerose le foto, pubblicate su Instagram, che lo testimoniano. Poche ore fa, però, la bella Ilary ha condiviso, tramite la classica ‘story’, uno scherzo fatto ai danni del suo bel marito. Che, tra l’altro, testimonia il perfetto legame che intercorre tra di loro. Da come si può vedere dallo screenshot riproposto in alto, Francesco è intento a controllare il suo cellulare quando, all’improvviso, sua moglie si presenta alle spalle e gli fa un bel gavettone con acqua gelata. Lo si evince dalla faccia ‘sofferente’ del Capitano. Come reagirà Francesco? Cercherà di vendicarsi a questo gesto ‘crudele’ della sua amata? Lo scopriremo davvero molto presto.

