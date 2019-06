Giulia De Lellis, in giro per l’Italia con suo padre. Sorrisi, abbracci e dediche speciali sul suo profilo Instagram

Tra i volti indubbiamente più noti e chiacchierati del mondo social, Giulia De Lellis è sicuramente la più attiva in termini di condivisione. Capita di imbattersi ogni giorno in numerose storie Instagram che raccontano gli spostamenti, gli appuntamenti, i make-up improvvisati e i momenti pieni di amore con la sua ormai conosciuta famiglia. Attimi racchiusi in pochi secondi di movimento, che raccontano la vita frenetica ma piena di gioia della De Lellis, al centro delle critiche per l’ultima storia d’amore che l’ha travolta di passione nelle ultime settimane. Giulia, che è uscita da poco allo scoperto con Andrea Iannone, è sempre in giro per l’Italia e per il mondo, divisa tra ospitate, riprese e momenti di relax. Nelle ultime stories Instagram Giulia si mostra in compagnia del suo primo vero e grande amore, il suo mitico papà.

Giulia De Lellis in viaggio con suo padre Giulio. Su Instagram abbracci e dediche speciali durante il tragitto

Qualche breve frammento del viaggio insieme che ha portato Giulia in una delle mete che l’ha accolta con un mega evento. Diretti all’Elba, Giulia e papà Giulio. Lo stesso nome e lo stesso sorriso. Giulia è spesso in compagnia del suo super papà, che da sempre condivide con lei passioni e momenti di quotidianità, ogni qualvolta Giulia non è lontana dalla sua amata casa. Quel papà che lei tanto apprezza per aver preso sotto l’ala protettiva sua mamma e sua sorella maggiore.

Una storia particolare quella di papà Giulio, raccontata per la prima volta dalla De Lellis durante l’esperienza al Grande Fratello. Quando papà Giulio conobbe sua mamma si ritrovò una figlia già acquisita a cui ha saputo fare da vero padre. Non sono sposati i genitori, ma è al loro amore che Giulia si ispira e se è alla continua ricerca di un sentimento vero e che possa essere per sempre è grazie alla speranza che mamma e papà le hanno insegnato in questi anni. Un viaggio con tanto di dediche, abbracci e risate, quello sui social; un viaggio pieno di amore, fiducia e rispetto quello che invece ogni giorno papà Giulio fa accanto alla sua piccola grande protagonista del web.

