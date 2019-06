Dopo la fine della storia d’amore tra Giulia e Manuel scoppia una vera e propria bufera social, tanto che interviene Raffaella Mennoia e fa una promessa.

Dopo l’annuncio di Giulia Cavaglia sulla fine della sua storia d’amore con Manuel, su Instagram è scoppiata una vera e propria bufera. Soprattutto perché è la seconda coppia, dopo Angela Nasti ed Alessio Campoli, ad essere scoppiata dopo soltanto poche settimane di frequentazione. È, infatti, proprio su questo punto che, i numerosi affezionati di Uomini e Donne, hanno avuto da ridire. Invitando, quindi, a chi di dovere di far emergere la verità. Perché ammettiamolo, dopo le scelte di Luigi Mastroianni, Teresa Langella e Lorenzo Ricciardi, solo Andrea Zelletta continua a vivere spensieratamente la sua storia d’amore con Natalia Paragoni. Per le altre due ragazze, purtroppo, non è stato affatto così.

Raffaella Mennoia interviene sui social dopo l’addio di Giulia e Manuel

Bisogna ammettere che questa stagione di Uomini e Donne e, soprattutto, la seconda parte del Trono Classico non è stata affatto positiva per le due giovani troniste. Ci riferiamo, infatti, ad Angela Nasti e Giulia Cavaglia. Nonostante entrambe abbiano scelto con il ‘cuore’ l’uomo che avrebbe dovuto rivelarsi il compagno della loro vita, purtroppo le loro storie d’amore non sono andate affatto a gonfie vele. Come dicevamo precedentemente, infatti, poche ore fa l’ex tronista torinese ha annunciato la chiusura definitiva con Manuel dopo giorni di voci riguardo ad un presunto tradimento di lui. Tuttavia, il pubblico del programma che, da diversi anni, si appassiona ai tronisti e ai loro corteggiatori, ha una richiesta ben specifica da fare a chi, ogni anno, si occupa delle selezione. Parliamo, quindi, di Raffaella Mennoia. È proprio lei, infatti, che su Instagram fa una promessa davvero molto particolare per la prossima stagione. Per la prima puntata del Trono Classico, infatti, saranno invitate quelle coppie che, dopo poche settimane di frequentazione, sono ‘scoppiate’. Proprio con lo scopo di far emergere la verità.

