Continua la ‘querelle’ tra una delle coppie di Uomini e Donne, dopo l’attacco al veleno di Manuel, Giulia risponde immediatamente su Instagram.

In questi giorni non si fa altro che parlare di loro: Giulia Cavaglia e Manuel Galiano. Ed, in particolare, del presunto tradimento dell’ex corteggiatore ad Ibiza. Dopo diversi giorni dal diffondersi questa notizia, poche ore fa, l’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato su Instagram la fine della sua storia d’amore con il genovese. Ovviamente, la bella torinese non ha specificato i motivi della rottura. Ma si è limitata soltanto a dire che, dopo questo mese di frequentazione, Manuel si è rivelato una persona completamente differente dalle sue aspettative. Addirittura, lo ha definito un vero e proprio ‘flop’. Insomma, delle parole davvero fortissime. A cui, ovviamente, è seguita la reazione del calciatore.

Uomini e Donne, Giulia risponde a Manuel: “Sei un bambino”

In tutti questi giorni ed, in particolare, subito dopo la diffusione della notizia di questo presunto tradimento di Manuel ai danni di Giulia, l’ex tronista di Uomini e Donne non è mai intervenuta in prima persona. Oltre ad un post davvero da brividi, la torinese non ha mai lasciato trasparire le sue emozioni e, soprattutto, le sue sensazioni. È sempre rimasta in silenzio, insomma. Fino a quando però, con la risposta di Manuel al suo annuncio su Instagram, Giulia ha sentito l’esigenza di rispondere in prima persona. E, tramite un’Instagram stories, ci è andata davvero giù pesante con ormai il suo ex fidanzato. “Sputi fango soltanto per uscirne meglio. Ti stai dimostrando come un bambino che sbatti i piedi”, sbotta l’ex tronista. Insomma, una contro risposta davvero con i fiocchi. Come andrà a finire?

