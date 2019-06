Ilary Blasi si mostra in palestra e non si accorge del riflesso che spunta di prepotenza nella sua storia Instagram: la maglia è troppo aderente

Ilary Blasi sempre più social. Sempre più sulla cresta dell’onda. Sempre più bella. La moglie dell’ormai ex capitano della Roma, Francesco Totti, ultimamente sta riscoprendo la sua vena social postando spesso delle foto che la riprendono al mare con marito e figli al seguito. Oppure, come è capitato in questo caso, mentre si allena in palestra. In effetti, non dubitavamo che facesse allenamento ogni giorno: altrimenti, non si spiegherebbe un fisico del genere. Ebbene, la showgirl romana si è mostrata intenta a smaltire calorie sul tapis roulant. Non si riprende in viso, tuttavia, dal riflesso si può notare il suo outfit che sicuramente avrà fatto girare la testa a molti dei suoi follower.

Ilary Blasi e il riflesso sul tapis roulant: la tuta ‘minuscola’

Cosa si può mai indossare in palestra? Una tuta. Abbigliamento comodo, da sportivi. Ilary Blasi non ci è mica andata in abito da sera, ma è sicuramente piacevole per i suoi follower vederla in una tenuta del genere. L’abbigliamento è da vera sportiva, sì, ma anche abbastanza ‘minuscolo’ ed attillato. Aderente, ecco. Che mette in risalto tutto ciò che vale la pena guardare in questa breve storia Instagram della bella Ilary.

Mah, forse nemmeno se l’aspettava che si vedesse così bene il suo riflesso nello schermo del tapis roulant. Dobbiamo ammettere che noi di Sologossip.it siamo abbastanza attenti ai particolari, ma siamo sicuri – allo stesso tempo – che anche i suoi follower si siano soffermati su questa immagine.

Prossima stagione televisiva: cosa bolle in pentola?

Stando a quanto trapela dalle pagine di Dagospia, Ilary Blasi non sarebbe più in pole position per la conduzione di Temptation Island Vip. Al momento, la sua conduzione sarebbe quasi certa solo per Giochi senza frontiere. Per quanto riguarda il reality di coppie che mettono alla prova il loro amore, alla conduzione dovrebbe esserci Filippo Bisciglia. Stando alle ultime indiscrezioni, nel cast ci saranno diversi personaggi che piacciono molto al pubblico, come ad esempio Elisabetta Galimi ed il suo fidanzato. Insomma, a quanto pare, Ilary Blasi non è molto concentrata sul lavoro nell’ultimo periodo. Tuttavia, ancora non c’è niente di certo. Staremo a vedere…

