Ludovica Valli ha pubblicato una foto davvero irresistibile su Instagram: sotto la giacca è completamente nuda, eppure spunta un tatuaggio ‘hot’.

Mai banale la nostra Ludovica Valli. Anzi, bisogna ammettere che, in quest’ultima foto, l’ex tronista di Uomini e Donne è davvero irresistibile. Certo, è vero. Lo è sempre. Ma in questo scatto, la giovane Valli si è davvero superata. In questi ultimi giorni, la sorella di Beatrice è ad Ibiza. L’isola che, per lei, è l’isola del cuore. Non sappiamo se sia qui per vacanza o per lavoro, ma una cosa è certa: sembra aver un sorriso che in Italia non ha affatto. Lo testimoniano, a tal proposito, le ultime foto pubblicate su Instagram. Che, ovviamente, hanno catturato l’attenzione di tutti soprattutto per un particolare. Ecco di cosa parliamo nel minimo dettaglio.

Ludovica Valli completamente nuda sotto la giacca: spunta il tatuaggio proprio lì

Siete curiosi di conoscere quel dettaglio che ha catturato l’attenzione di tutti in questa ultima foto su Instagram di Ludovica Valli? Eccolo:

Da come si può vedere quindi, sotto la giacca un po’ color jeans e un po’ ‘animalier’, indossata dalla fantastica influencer emiliana, Ludovica è completamente nuda. Non è assolutamente la prima volta, certo. Eppure, questa volta, l’ex tronista di Uomini e Donne offre una versione di sé, anzi un particolare di sé, mai rivelato prima. Di cosa parliamo? Beh, la risposta è davvero semplice. Se si guarda con attenzione la foto, infatti, si vede chiaramente che sulla destra del suo ‘Lato A’ spunta un tatuaggio davvero particolare. Ci riferiamo, quindi, a quella piccola ‘X’ che fuoriesce dalla giacca. Cosa vorrà significare? Certo, da come si vede, Ludovica sembra amare particolarmente i tatuaggio. Ne è testimone questo scatto. Eppure, cosa vorrà dire quel piccolo segno?

