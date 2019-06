Uomini e Donne, Jack Vanore su Instagram ha risposto ad alcune domande dei fan: la frecciata a Manuel Galiano e le parole su Angela Nasti non sono passate inosservate.

È l’opinionista storico insieme a Gianni Sperti e Tina Cipollari nello studio di Uomini e Donne. Partecipò nel 2007 al programma come corteggiatore di Serena Enardu: l’anno successivo conquistò il trono ma nessuna donna riuscì a colpirlo e decise di abbandonare, per fidanzarsi successivamente con Raffaella Mennoia. L’opinionista amato dal pubblico, su Instagram ha risposto ad alcune domande fatte dai fan: ecco cosa ha detto sulle ultime coppie uscite dal programma.

L’opinionista di Uomini e Donne, Jack Vanore, tramite le IG Story ha risposto ad alcune domande dei fan. Tra le ultime coppie uscite dal programma solo la storia di Andrea Zelletta sembra essere valida e duratura: per Angela e Giulia la scelta non è stata così semplice. Al termine del programma la napoletana si è lasciata dopo pochi giorni con Alessio Campolli, mentre Giulia sembra esser stata tradita.

Jack ha espresso il suo pensiero in merito: “Dopo un percorso intenso come quello di Uomini e Donne io mi domando come fanno ad andare a Ibiza da soli“: queste le sue parole su Manuel. Il genovese spera che i due possano risolvere e fare pace. Su Angela ha affermato che non ci sono stati i presupposti per proseguire la conoscenza tra lei ed Alessio una volta fuori dallo studio di Uomini e Donne. “La storia di Angela non è neanche mai iniziata”, ha concluso.

