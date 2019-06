Continua a far discutere la coppia di Uomini e Donne, dopo la conferma di Giulia di essersi lasciata con Manuel, l’ex corteggiatore l’attacca.

Sembra essere giunta definitivamente al capolinea la storia d’amore tra Manuel Galiano e Giulia Cavaglia. Dopo una settimana intensa, a causa di alcune voci su un presunto tradimento del genovese, poche ore fa, l’ex tronista ha annunciato la definitiva chiusura della loro relazione d’amore. Una scelta, da come si evince dalle sue parole, davvero molto sofferta. La bella torinese, infatti, ammette di non stare affatto bene. Ma, purtroppo, inevitabile. Stando a quanto dichiarato da Giulia, infatti, in queste brevi settimane di frequentazione, Manuel si sarebbe rivelato una persona completamente diversa dalle sue aspettative. Ebbene, a distanza di pochissimo tempo da tali rivelazioni, è giunta la reazione di Manuel. Ecco cos’è accaduto.

Uomini e Donne, Manuel attacca Giulia: “Questa scenata da vittima”

Manuel Galiano ha sempre dimostrato, all’interno degli studi di Uomini e Donne, un carattere davvero molto forte. Nonostante numerose critiche da parte di Tina Cipollari o il suo rivale Giulio Raselli, l’ex corteggiatore non si è mai lasciato ‘piegare’. Anzi, è riuscito, in qualunque modo, ad uscirne fuori. Non avendo mai, tra l’altro, peli sulla lingua. Ed è la stessa cosa che è accaduto pochissimo tempo fa su Instagram. Quando, in seguito all’annuncio di Giulia Cavaglia della fine della loro storia d’amore, il calciatore ha dato libero sfogo al suo pensiero su Instagram:

Da come si può ben vedere quindi, le parole dette da Manuel non sono affatto carine. Anzi. Sembra proprio che l’ex corteggiatore di Uomini e Donne faccia trapelare qualcosa in più. In particolare, cosa significherà la frase: “Il flop (facendo riferimento alle parole utilizzate da Giulia nella sua Instagram stories) si sarebbe preso altri 3 mesi di insulti pur di coprirti”? Beh, questo ovviamente non lo sappiamo con certezza. Ma lo scopriremo davvero molto presto.

