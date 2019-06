Uomini e Donne, un utente Instagram chiede: “Manuel perchè hai tradito Giulia?”. L’ex corteggiatore risponde così.

Non si parla d’altro: il tradimento di Manuel ad Ibiza ha lasciato tutti a bocca aperta. Nel programma Uomini e Donne, l’ex corteggiatore si è mostrato tanto innamorato di Giulia Cavaglia ed anche al di fuori dello studio la loro storia sembrava proseguire a gonfie vele. La verità non è ancora ben nota poichè il video che l’avrebbe intrappolato non è ben visibile: Giulia con le sue ultime dichiarazioni non è stata tanto chiara ed i fan sono curiosi di sapere cosa c’è tra loro, se hanno chiarito o se la loro storia è giunta al capolinea. Intanto i loro fan non si danno pace. Un utente ha chiesto a Manuel perchè abbia tradito l’ex tronista: lui ha risposto dopo pochi istanti. Ecco la replica.

Manuel ha tradito Giulia mentre era in vacanza ad Ibiza con gli amici? Il giovane di Savona dal primo momento in cui è spuntato fuori il gossip ha cercato di smentire ogni voce esistente ma a Giulia forse non è bastato. Dopo le sue parole però, non si sa se i due abbiano chiarito o meno. Una cosa è certa: l’ex corteggiatore continua a smentire il presunto bacio con una ragazza mentre era in un locale di Ibiza. Un utente come commento all’ultimo post pubblicato dal giovane ha chiesto il motivo del tradimento. Manuel dopo pochi secondi ha scritto: “Non l’ho mai tradita“. Sarà vero?

