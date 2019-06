Morgan dopo lo sfratto, il duro sfogo su Facebook prendendo di mira l’organizzazione della città di Avellino: ecco le parole pesanti del musicista.

Marco Castoldi, noto a tutti con il nome d’arte Morgan, è stato sfrattato dalla sua abitazione di Monza, che si trova in via Adamello. Il musicista abitava in quella casa da ben 18 anni. Un momento molto duro per il cantante che, durante lo sfratto, ha suonato e cantato “In my life” dei The Beatles. Il pignoramento è arrivato in seguito al mancato pagamento degli alimenti per le figlie avute con le sue ex mogli e per i numerosi debiti con Equitalia.

“Vasco, Jovanotti, Ligabue pensano solo a fare i dischi, come se al mondo importasse. Non mi aspetto nulla da loro”. Così ha commentato l’atteggiamento dei suoi colleghi che non l’hanno aiutato in questo momento così difficile. Ma gli sfoghi non finiscono qui.

Morgan dopo lo sfratto, duro sfogo su Facebook: “Mi pagano come un principiante”

Presente ad Avellino per un’esibizione durante una manifestazione enogastronomica, Irpinia Street Mood, non ha gradito l’allestimento trovato, annunciando che devolverà il suo compenso a favore dei senzatetto e svelando il suo cachet.

Parole molto forti che sono state duramente criticate soprattutto dagli abitanti di Avellino che gli hanno fatto presente che in quella piazza hanno suonato tanti altri artisti, come Pino Daniele. Dopo numerosi insulti, Morgan è stato costretto a chiarire il suo pensiero con un ulteriore post:

