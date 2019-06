Dove sono i saloni di Federico Fashion Style: i prezzi e le città italiane in cui il parrucchiere ha aperto i suoi negozi.

Il parrucchiere del momento è proprio lui. Federico Lauri, conosciuto come Federico Fashion Style, l’Hair Stylist dei Vip è al centro delle pagine di gossip per aver aperto un altro salone. Dopo quello storico di Anzio, sua città natale, Lauri ha aperto un nuovo negozio a Milano, precisamente in Corso Como.

Dove sono i saloni di Federico Fashion Style: città e prezzi

Federico Lauri ha realizzato così il suo sogno di espandere il proprio business. Dopo Anzio e Roma, adesso tocca al capoluogo lombardo. Il suo salone delle meraviglie accoglierà tantissimi Vip. Federico, infatti, per chi non lo sapesse è il parrucchiere di numerose star della televisione come Alba Parietti, Valeria Marini, Giulia de Lellis, Nina Moric, Aida Yespica e molte altre.

Non sono mancate, ovviamente, numerose critiche per i prezzi di Federico Fashion Style. In particolare dopo uno scontrino mostrato dalla youtuber Chiara Facchetti che ha speso 3550 euro per il suo look:

• 10 extension a fila: 3.000 euro

• riflessante: 80 euro

• colore: 110 euro

• shampoo e piega: 35 euro

• shatoush: 250 euro

• taglio donna: 40 euro

• maschera ristrutturante: 35 euro

Insomma delle cifre non proprio alla portata di tutti che variano a seconda della città:

Dopo Roma, Anzio e Milano, probabilmente il salone di Federico Lauri aprirà anche in Sardegna e a Napoli.

