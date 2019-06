Anna Tatangelo indossa su Instagram un costume troppo sgambato: spunta il dettaglio ‘hot’, i fan sono impazziti.

È una delle cantanti italiane più sexy: oltre della sua magnifica voce, gode di un fisico mozzafiato e di un viso indiscutibilmente bello. Incanta spesso il popolo di Instagram con scatti super bollenti mentre indossa bikini da urlo: nel suo ultimo post è spuntato un dettaglio hot che nessuno si sarebbe mai aspettato. Ecco di cosa si tratta.

Anna Tatangelo, costume troppo sgambato: spunta il dettaglio ‘hot’

Un costume arancione intero non copre le bellissime forme della cantante italiana: la sexy di Sora ha infiammato Instagram con il suo ultimo post. È in vacanza, sembrerebbe a Mykonos e tra un bagno ed un altro ha posato per qualche secondo regalando una bellissima fotografia ai suoi fan. È spuntato anche un dettaglio particolare sul suo corpo.

Visualizza questo post su Instagram The ISLAND 🌴☀️ #buonadomenica☺️😘🤪 @adidasita @marcolin_eyewear @emiliopucci Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 30 Giu 2019 alle ore 4:38 PDT

Sul fianco sinistro si nota un tatuaggio che fuoriesce dal costume: dalla posa non si nota che disegno è. Il dettaglio è particolarmente “hot” data la posizione del tatuaggio: tantissimi commenti ha ricevuto il post. Molti utenti si complimentano per la bellezza, altri fanno sapere che attendono con ansia il video musicale del suo nuovo brano “Tutto ciò che serve”.

