Aurora Ramazzotti non sa di essere ripresa: il video ‘a tradimento’ proprio in quel momento, ecco com’è andata

Aurora Ramazzotti è reduce da una splendida vacanza in Grecia con amiche e fidanzato al seguito. Ultimamente, ha sprigionato tutta quella che è la sua passione per la fotografia, trasformandosi nel soggetto principale di ritratti veramente molto significativi. Aurora, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, si sta divertendo non poco a mettersi in posa davanti a vari obiettivi. E ciò che la caratterizza da sempre, ovvero l’innata simpatia che ha ereditato da mamma Michelle, sta facendo la differenza nelle sue storie Instagram.

Potrebbe interessarti anche:

Aurora Ramazzotti non sa di essere ripresa: beccata durante uno shooting

Ci pensa Sara Daniele a prenderla un po’ in giro mentre, come vediamo, si mette in posa tra i girasoli. “Do it for the Gram”, in puro accento statunitense. Aurora Ramazzotti è di spalle e non si accorge di essere ripresa: dunque, ci mostra un po’ tutto ciò che si nasconde dietro certi scatti.

Insomma, una ripresa un po’ ‘a tradimento’ quella di Sara Daniele. Niente di più di uno scherzo, tuttavia, preso sul ridere dalla stessa Aurora che poi ha ripostato tutto nelle sue storie Instagram. Belli i girasoli, bello il fotografo, bella Aurora… ma soprattutto simpatica e ‘leggera’: una di quelle persone che non si prendono mai troppo sul serio e riescono a sorridere sempre, in ogni circostanza.

Dove ti vedi tra 10 anni?

Sono domande che si fanno, in genere, ai ragazzi. Un po’ per capire che intenzioni hanno e che futuro hanno in mente per loro stessi. Di sicuro, in tanti l’avranno chiesto ad Aurora Ramazzotti che, ad un certo punto, ha voluto fare un video che soddisfacesse proprio tutti. Ecco: “Se qualcuno mi chiede come ti vedi tra 10 anni, rispondo così”.

Per rimanere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessun aggiornamento clicca qui!