Pamela Prati era una delle ospiti del Chi Summer Tour, organizzato da Alfonso Signorini, ma anche in questo caso è assente, ecco perché.

Nonostante il ‘Caso Pamela Prati’ sia terminato, la showgirl ritorna ad essere sotto l’attenzione dei riflettori. In questi giorni, infatti, a Cesenatico si sta tenendo l’appuntamento estivo di Chi Summer Tour. Sono tantissimi i Vip che vi hanno preso parte. Da Natalia Paragoni ad Andrea Zelletta, coppia nata negli studi di Uomini e Donne. Fino a Simona Ventura e tanti altri personaggi pubblici. A prendere parte a questa manifestazione sarebbe dovuta essere, come annunciato anche nelle pagine del settimanale, anche Pamela Prati. Ma, stando a quanto dichiarato da Alfonso Signorini durante la cerimonia d’apertura dell’evento, la showgirl non sarà affatto presente. Per quale motivo? Ve lo sveliamo immediatamente.

Pamela Prati assente al Chi Summer Tour: ecco il motivo svelato da Alfonso Signorini

Era una delle presenze più attese per quest’edizione del Chi Summer Tour, eppure Pamela Prati non sarà affatto presente. Non è assolutamente la prima volta che accade una cosa del genere. Ricordiamo, infatti, l’episodio accaduto durante Live-Non è la D’Urso. L’ex showgirl del Bagaglino, dunque, sarebbe dovuta essere in studio da Barbara D’Urso per poter raccontare la sua versione dei fatti. E porre definitivamente la parola ‘fine’ al caso. Ma, invece, all’ultimo minuto è saltato tutto. Un po’ come con il Chi Summer Tour. Pamela Prati sarebbe dovuta essere, infatti, l’ospite d’eccezione. Ma, purtroppo, non lo è stato affatto. Ad annunciarlo è Alfonso Signorini. Che, alla serata d’apertura dell’evento, non solo ha comunicato che la showgirl non sarebbe stata presente in questi giorni, ma ha svelato anche un incredibile retroscena. Stando a quanto dichiarato dal direttore del settimanale, infatti, Pamela sarebbe stata presente all’evento con molta gioia, ma Alfonso non avrebbe dovuto assolutamente citare l’affare ‘Marco Caltagirone’. Insomma, una ‘richiesta’ davvero ‘assurda’ per Signorini. Ed è proprio per questo motivo, quindi, che il direttore ha deciso di lasciarla a casa.

