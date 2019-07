Alla domanda su Instagram se è vero che Francesco Chiofalo è violento, Antonella Fiordelisi, sua fidanzata, perde le staffe: la dura risposta

È noto a tutti che, ormai, Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo fanno coppia fissa da tre mesi. I due, nonostante stiano insieme da pochissimo tempo, sembrano essere molto felici ed innamorati. Lo testimoniano, infatti, le numerose foto e dediche che entrambi, di volta in volta, pubblicano e condividono su Instagram. Poche ore fa, però, la bella salernitana è stata protagonista di un episodio davvero spiacevole. Vediamo cos’è accaduto nel dettaglio.

La risposta di Antonella Fiordelisi a chi le chiede se Francesco Chiofalo è violento

Com’è solita fare, Antonella Fiordelisi si è sottoposta alle domande dei suoi fan su Instagram. Una di essa, però, ha suscitato la dura reazione della schermitrice. Da come si può vedere dallo screenshot riproposto in alto, quindi, alla salernitana viene chiesto se è vero che Francesco è violento. Immediata è stata la reazione di Antonella. Che, difendendo il suo fidanzato, si lascia andare ad un duro sfogo su Instagram. “Francesco non metterebbe una mano addosso nemmeno ad una mosca”, esordisce Antonella. E, poi, conclude: “Chiunque abbia detto il contrario, lo ha fatto solo per fare qualche articoletto”.

