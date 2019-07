Chi sta ancora insieme chi si è lasciato dopo Temptation Island 2019: ecco cosa sapere a riguardo.

Va in onda questa sera la seconda puntata di Temptation Island 2019. Il reality dei sentimenti, giunto alla sua sesta edizione è pronto a ripartire e in molti si chiedono quali coppie si sono lasciate e quali no durante la messa in onda. Dalle anticipazioni sappiamo che forse Ilaria e Massimo sono arrivati fino all’ultima puntata, ma nulla è certo. Anche per quanto riguarda le coppie che si sono lasciate e quelle che invece sono uscite dal programma insieme sono solo ipotesi, ma possiamo farci un’idea a riguardo.

Coppie Temptation Island 2019: chi si è lasciato e chi sta ancora insieme

Il programma Temptation Island 2019 è ancora in onda. L’ultima puntata è stata registrata proprio in questi giorni quindi è difficile dire chi lascerà il programma insieme e chi no. Per ora sappiamo che sicuramente le coppie più a rischio sono quelle di Arcangelo e Nunzia. Pare infatti che lei abbia visto qualcosa di eclatante e spaventoso nei video. A rischio anche Jessica e Andrea visto che la fidanzata è caduta quasi nelle braccia del tentatore Alessandro. Difficile che escano insieme anche Katia e Vittorio a meno che invece lei non si redima e capisca che forse il suo fidanzato non è così male. Dubbi su Cristina e David che, dopo Uomini e Donne sono approdati a Temptation Island 2019. La loro storia d’amore potrebbe essere messa a dura prova durante il reality e vedremo se usciranno insieme oppure no dal programma. Quest’anno sembra che nessuna coppia sia particolarmente forte e pare che anche Sabrina si sia fatta prendere un po’ la mano da Giulio Raselli, ex corteggiatore di Giulia Cavaglia, ora tentatore di Temptation Island 2019.

