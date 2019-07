Elisabetta Canalis ha incontrato uno squalo mentre era al mare, in acqua, e quello che ha fatto ha veramente lasciato tutti di stucco

Elisabetta Canalis è al mare con Niky, uno dei più famosi hairstyilist e makeup artist in circolazione. Una bella mattinata di sole, con molto divertimento in sella alle moto d’acqua ma… non è mancato un momento ‘terrificante’, che farebbe rabbrividire chiunque. Chiunque, sì, ma non Elisabetta Canalis che, come sappiamo, è una grande amante degli animali. Certo, non possiamo dire che l’animale in questione sia docile o di compagnia, perché in realtà parliamo di uno squalo. Uno squalo, non molto grande, con cui Elisabetta ha fatto ‘conoscenza’ questa mattina mentre era in riva al mare. Il tutto è stato ripreso da Niky, con tanto di musichetta ‘inquietante’ fornita dalle storie Instagram.

Elisabetta Canalis e l’incontro con lo squalo

Si trovano a Great Guana Cay, Elisabetta e Niky, quando incontrano lo squalo che, in tutta onestà, soltanto a guardarlo ci ha un po’ inquietati. Elisabetta Canalis, invece, impavida, ne richiama l’attenzione agitando l’acqua. E ci riesce anche! Infatti, il pesce viene attirato dal rumore del movimento dell’acqua e schizza verso di lei. Insomma, non è da tutti.

Come vediamo dall’ombra dei due, lo squalo è proprio a pochi centimetri di distanza da loro. Certo, molto probabilmente si tratta solo di un cucciolo, ma sappiamo cosa è in grado di fare uno squalo anche solo con dei denti che non sono ancora chissà quanto sviluppati.

Ecco, se siete al mare e siete già abbastanza preoccupati di ritrovarvi al cospetto di un animale simile mentre state facendo il bagno, tranquillizzatevi. Di solito, non si avvicinano così tanto. E poi, a meno che non siate alle Bahamas come Elisabetta e Nicky, è veramente difficile incontrare uno squalo. Non sono animali che frequentano le nostre acque.

