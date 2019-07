Elodie ha un problema con i peli del corpo. Si confida con il suo pubblico di IG e svela: “Devo ammetterlo”.

Sui social è molto seguita, condivide la sua quotidianità con i suoi 1 milione di follower. La bellissima cantante oltre che per le sue hit, è molto amata anche per la sua sensualità e per la sua bellezza. Un fisico mozzafiato ed un viso indiscutibilmente bello la rendono davvero unica: Elodie, come molte donne, ha una piccola “paranoia” e l’ha confidata al suo pubblico di Instagram. Ecco di cosa si tratta.

Leggi anche:

Elodie ha un problema con i peli del corpo: “Devo ammetterlo”

Senza preoccuparsi troppo dei giudizi altrui, Elodie ha fatto una piccola confessione al suo pubblico tramite le IG Story. Ha girato un filmato in un centro estetico e, senza vergogna, la cantante ha svelato: “Ho sempre avuta una paranoia, sono molto pelosa“.

Evidentemente Elodie starà per sottoporsi ad una seduta di laser per eliminare i peli. Molte donne hanno la stessa sua “paranoia”, come definita da lei, e per fortuna ci sono molti rimedi a questi tipi di problemi. A prescindere da questi piccoli dettagli, la cantante Elodie resta comunque bellissima. Oltre il suo aspetto estetico ha anche un grande talento: la sua voce. Il suo ultimo brano, uscito da poco e già diventato famoso, sta scalando le classifiche italiane diventando già uno dei tormentoni dell’estate.

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessun aggiornamento, news e indiscrezione sui VIP e i personaggi del momento più seguiti della TV e dei social, clicca qui!