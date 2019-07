Concerti Emis Killa: nuove date live, cosa sapere e le date da segnarsi sul calendario.

Emis Killa è uno di quei rapper che fa sempre molto discutere e parlare! Sul suo conto girano moltissimi gossip e, uno degli ultimi rumors vede il rapper infuriato con chi gli chiede di fare le foto insieme. Verità? Finzione? Un inganno pubblicitario? Un modo per farsi vedere? Non lo sappiamo, ma sicuro è che Emis Killa ai concerti va durissimo e ha persino aggiunto delle date al suo tour estivo 2019.

Se vuoi sapere tutto sul rapper qui trovi le ultime news:

Date Tour 2019 Emis Killa: nuovi appuntamenti live

Il Tour 2019 di Emis Killa è pronto a partire e si aggiungono nuove interessantissime date per tutti i suoi fan che ancora non hanno potuto ottenere un biglietto! Le prime date dei live del rapper sono andate molto bene e ora, in itinere, il rapper ha deciso di regalare nuovi appuntamenti ai suoi fan come al The Village di Roma e al Giffoni Film Festival. Ecco il calendario di concerti in programma:

Venerdì 12 luglio 2019 || Forte dei Marmi (LU) @ La Capannina di Franceschi

Sabato 13 luglio 2019 || Boario Terme (BS) @ Piazzale delle Terme

Giovedì 18 luglio 2019 || Roma @ The Village – NUOVA DATA

Venerdì 26 luglio 2019 || Giffoni Valle Piana (SA) @ Giffoni Film Festival – NUOVA DATA

Venerdì 16 agosto 2019 || Arbatax (NU) @ Red Valley Festival

Lunedì 19 agosto 2019 || Benetutti (SS) @ Festa di Sant’Elena

Domenica 8 settembre 2019 || Sesto San Giovanni (MI) @ Carroponte

Se siete dei veri fan di Emis Killa e “non vi basta mai”, ecco che nelle piattaforme streaming e repack potrete trovare “Supereroe Bat Edition” l’ultimo album di successo per un rapper che di certificazioni ne è sommerso. Oltre 3milioni di fan sui social, 1mln di iscritti su YouTube, un libro e oltre 25 certificazioni tra dischi d’oro e di platino. Emiliano Giambelli, in arte Emis Killa, del resto è un rapper ormai famoso e affermato che, singolo dopo singolo, ha collezionato una vera e propria fan base resistente e che lo ama nonostante tutto.

