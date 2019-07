Paola Caruso è stata la protagonista di un riprovevole episodio su Instagram: ecco cos’è accaduto e quale è stata la sua reazione.

Tutti conosciamo la storia di Paola Caruso. Nonostante l’ex bonas di Avanti un Altro si mostri sempre sorridente e gioiosa ai suoi amati sostenitori, in realtà nasconde un passato davvero turbolento. È risaputo da tutti, infatti, la storia della sua vita. Soltanto pochi anni fa, Paola è venuta a conoscenza della sua adozione. I suoi genitori ‘attuali’ l’avrebbero, quindi, adottata sin dai primi istanti della sua vita. Una scoperta che, stando a quanto dichiarato dalla diretta interessata, ha cambiato profondamente la sua vita. Tanto da avere la voglia e il desiderio di conoscere la sua mamma biologica.

Paola Caruso, riprovevole episodio: cos’ha fatto infuriare l’ex bonas di Avanti un Altro

Dopo aver cercato disperatamente la sua mamma biologica, Paola Caruso finalmente l’ha trovata. Durante una puntata di Live-Non è la D’Urso, infatti, l’ex bonas di Avanti un Altro ha avuto, così, l’opportunità non solo di conoscerla, ma anche di poterla riabbracciare. Nonostante, però, la giovane calabrese sia molto felice ed entusiasta di questa cosa, non ha mai nascosto che la sua famiglia resterà sempre la famiglia adottiva. Sono proprio loro, infatti, che l’hanno cresciuta. E l’hanno fatto diventare ciò che è adesso. Tuttavia, però, è proprio a tal proposito che, poche ore fa, Paola ha ricevuto un attacco davvero inaudito da parte di una sua hater. A cui, ovviamente, si è sentita in diritto di rispondere per le rime:

Da come si può vedere quindi, il commento giunto sotto la foto che, come sempre, vi abbiamo riproposto in alto, è davvero crudele. E, tra l’altro, non si capisce affatto per quale motivo la madre adottiva di Paola dovrebbe essere considerata una ‘poverina’. Proprio per questo, quindi, la calabrese ha immediatamente risposto visibilmente infastidita ed arrabbiata.

