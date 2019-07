Ilaria e Massimo, Temptation Island 2019: tutto sulla coppia che parteciperà al noto reality di Canale 5.

Ci siamo Temptation Island inizia! Manca poco ormai alla messa in onda della nuova edizione del programma più seguito dell’estate e ci sono molte curiosità sulle coppie! Vediamo allora tutto quello che serve sapere su Ilaria e Massimo una delle coppie che parteciperà al reality d’amore! Insieme a loro altre cinque coppie parteciperanno e sono molti i tentatori che cercheranno di distruggere o di mettere alla prova l’amore millantato dai partecipanti. Cosa succederà? Quali coppie resisteranno e quali invece andranno al falò rapidamente perché il loro amore non ha retto? Come si comporterà il conduttore Filippo Bisciglia? Ecco tutto quello che vi serve sapere!

Temptation Island, chi sono Ilaria e Massimo: una delle coppie partecipanti

In questo articolo vi daremo alcune informazioni utili in merito alla prima coppia citata nella lista di poco fa, ovvero quella formata da Ilaria e Massimo. Si tratta di una giovane coppia che partecipa al loro primo reality, con Ilaria che ha intenzione di capire se Massimo sia l’uomo giusto per costruire una famiglia e soprattutto capire se il lato infantile del suo ragazzo sia un qualcosa che possa essere superato nelle prossime settimane. Dal canto suo il giovane Massimo ha deciso di partecipare a Temptation Island per cercare di capire cosa stia passando nella sua vita privata, visto che non riesce più ad essere se stesso e nemmeno a farsi una partita alla PlayStation.

