L’influencer Chiara Ferragni è di nuovo incinta? Una delle sue ultime foto ed, in particolare, un suo clamoroso gesto insospettisce i suoi fan.

Chiara Ferragni vanta un successo davvero sconsiderato sui social. Su Instagram, pensate, che la bella moglie di Fedez conta all’incirca 16 milioni di followers. Insomma, da come si può vedere dei numeri davvero inauditi. E, guardando con attenzione la sua photogallery, non fatichiamo affatto a comprendere il motivo di tale successo. Perché oltre ad essere di una bellezza davvero smisurata, Chiara vanta dalla sua parte anche una simpatia ed esuberanza davvero infinita. Lo sanno bene i suoi followers che, giorno dopo giorno, vedono condivisi sulla loro bacheca Instagram, degli scatti particolari della famosa fashion blogger. Proprio uno di essi, anzi, in particolare in due, hanno catturato l’attenzione di tutti. Ecco di cosa parliamo.

Chiara Ferragni è incinta? L’indizio che non sfugge ai fan

La vita privata di Chiara Ferragni è davvero appagata. O, perlomeno, è questo che traspare dalle foto pubblicate su Instagram. La sua storia d’amore con Fedez procede alla grande. Come anche la sua vita da mamma del piccolo Leone. E, quindi, a quando un prossimo figlio? Certo, Chiara non ha mai nascosto questo suo desiderio. L’ha dichiarato in prima persona. E se fosse adesso incinta? Certo, questo non possiamo saperlo. Dal momento che né lei e né Fedez hanno dato questa fantastica notizia. Eppure, i fan della coppia, però, hanno notato, in alcune foto della fashion blogger, un gesto davvero ‘clamoroso’. Da come si può vedere dalla foto riproposta in alto, che è proprio la foto in questione, Chiara si lascia immortalare con una mano sul grembo. Segno di una gravidanza? Questo, ripetiamo, non si sa. Eppure, però, questa mano ‘biricchina’ non è affatto sfuggita agli occhi attenti dei suoi fan. Che hanno prontamente commentato la foto inneggiando ad un nuovo bebè. Sarà realmente così? Lo scopriremo.

