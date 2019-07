Le ultime vicende di Angela Nasti e Giulia Cavaglia hanno scosso un po’ tutti, così anche Luigi Mastroianni esprime la sua opinione al riguardo.

Nonostante il loro percorso a Uomini e Donne sia terminato da un pezzo, Angela Nasti e Giulia Cavaglia continuano ad essere sulla ‘bocca’ delle persone. Ed, in particolare, dei loro colleghi di trono. La fine delle loro storie d’amore, rispettivamente con Alessio Campoli e Manuel Galiano, hanno fatto parecchio discutere. E, quindi, è più che normale che ognuno esprima la sua opinione. A rompere il silenzio, in questo caso, è Luigi Mastroianni, ex tronista del famoso dating show di Canale 5 nonché attuale compagno di Irene Capuano, sua corteggiatrice. Il deejay siciliano, così, durante alcune domande, fatte su Instagram da alcuni suoi sostenitori, ha dato libero sfogo al suo pensiero riguardo la questione. Ecco cosa dice.

Luigi Mastroianni, le dure parole su Angela Nasti e Giulia Cavaglia

Le vicende di Angela Nasti e Giulia Cavaglia sono note a tutti. L’influencer napoletana ha interrotto il suo fidanzamento con Alessio dopo poche settimane di frequentazione. A detta sua, il romano aveva cambiato atteggiamento nei suoi confronti. La bella torinese, invece, proprio ieri ha annunciato la fine della sua storia d’amore con il calciatore genovese, dopo giorni su voci di un presunto tradimento di lui. Ad esprimere la sua opinione sulla questione è Luigi Mastroianni che, tramite alcune Instagram stories, si è tolto un bel po’ di sassolini dalla scarpe. “Hanno discusso sul mio modus operandi all’interno del programma, quando, con i fatti alla mano, entrambe si sono lasciate”, esclama il deejay siciliano. Ma non si limita a questo. Perché il buon Mastroianni ci va giù davvero pesante. Di Angela, infatti, sostiene che si sia lasciata con Alessio e non si capisce ancora il motivo. Di Giulia, invece, dichiara che, stando a quanto dichiarato da Manuel, c’è del marcio sotto. “Qual è, quindi, il modus operando sbagliato?”, conclude Luigi.

