Nadia Toffa torna sui social dopo un lungo silenzio, i fan erano preoccupati per lei: ecco cosa è successo alla conduttrice delle Iene.

Nadia Toffa è molto amata e seguita dal pubblico, oltre che per il suo lavoro, anche per le precarie condizioni di salute in cui versa. Da oltre un anno e mezzo, infatti, la conduttrice delle Iene sta lottando contro un cancro al cervello, che la costringe a cure intensive e pesanti. Ma Nadia non ha mai perso la speranza, e i suoi post su Instagram sono la prova della sua positività. Sempre con il sorriso stampato sul viso, la Toffa si mostra sui social e condivide con i fan tutte le fasi delle cure a cui si sottopone, ricevendo in cambio tantissimo affetto e sostegno da chi la segue. Ma la sua assenza dell’ultimo periodo ha fatto spaventare i fan: ecco cosa è successo.

Fan preoccupati per Nadia Toffa: ecco cosa è successo

Nadia Toffa è tornata sui social sopo un lungo periodo di assenza. 3 settimane fa la Toffa aveva voluto ringraziare i fan per gli auguri nel giorno del suo quarantesimo compleanno, mostrandosi sorridente con le dita innsegno di ‘vittoria’. Da allora non si era fatta vedere su Instagram, se non con un post in cui però non compariva il suo volto, e che risaliva comunque a due settimane fa. Oggi, finalmente la conduttrice de Le iene è tornata a farsi vedere dai suoi sostenitori con una foto in compagnia della sua cagnolina Totò.

Sempre sorridente, anche se con un viso chiaramente provato dalla malattia, Nadia ha salutato i fan, chiedendo a tutti come combattano il caldo. ‘Io e Totò unite contro l’afa, e dalle vostre parti come va?’, ha scritto la Toffa, che è stata come sempre raggiunta dal grande affetto e dalla vicinanza dei fan, che con i loro commenti hanno voluto salutarla e farle sentire il loro sostegno. Tanti quelli che avevano temuto il peggio per la lontanaza di Nadia da Instagram, fortunatamente smentiti dal suo post.

