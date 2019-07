Federico Rossi e Paola Di Benedetto si rilassano in barca in Sicilia: foto in posizione ‘hot’ per la coppia, che manda in delirio i fan, ma non mancano dure critiche al cantante.

Federico Rossi e Paola Di Benedetto sono una coppia amatissima, in particolare nel mondo dei giovanissimi. Lei, ex di Francesco Monte, è bellissima e le sue forme esplosive non passano inosservate; lui, che insieme a Benjamin Mascolo forma il duo ‘Benji e Fede’, è un idolo per le teenagers, che lo seguono in tutti i suoi movimenti e spostamenti. I due stanno insieme da un anno ormai, e dopo alcune voci su una presunta crisi, non si sono mai più separati. Anche le ultime foto pubblicate su Instagram confermano l’armonia della coppia.

Federico Rossi e Paola Di Benedetto, vacanze ‘hot’ in Sicilia: pioggia di critiche per il cantante

Federico Rossi e Paola Di Benedetto stanno trascorrendo qualche giorno in Sicilia insieme al ‘collega’ del cantante, Benjamin Mascolo, e alla sua fidanzata Bella Thorne. Mentre Benji e Fede erano impegnate in un concerto, infatti, le ragazze si sono divertite ad andare in giro per l’isola, godendosi la vacanza. Ma non sono mancati momenti in coppia per i 4 ragazzi, che hanno pubblicato su Instagram qualche scatto, alcuni anche un po’ hot.

Paola e Federico in particolare si sono mostrati felici e innamorati mentre erano in barca all’Isola delle Femmine. Mini bikini viola per l’ex Madre Natura, che nella foto è di spalle con il lato B in primo piano, ma soprattutto appoggiata sulle gambe del suo Fede in una posizione piuttosto ‘hot’, che non è sfuggita agli occhi dei fan. I due sono sempre più innnamorati e non fanno nulla per nasconderlo, ma tante sono state le critiche per il cantante. Il motivo? Una barbetta un po’ incolta sul mento, che molti non hanno gradito. Non sono mancati infatti commenti negativi nei confronti di Federico, paragonato da molti a una ‘capretta’ per la sua barba leggermente accennata e non curata.

