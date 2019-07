Sara Affi Fella, ex tronista di Uomini e Donne, posa nuda su Instagram per una campagna pubblicitaria: impossibile non notare quel tatuaggio ‘hot’.

È ritornata in gran forma Sara Affi Fella. Dopo il clamoroso scandalo di Uomini e Donne e il suo ‘addio’ al mondo dei social, la modella campana è riuscita a riprendersi davvero alla grande. Certo, ce n’è voluto del tempo. Eppure, adesso Sara appare più libera, felice e spensierata che mai. Lo testimoniano, tra l’altro, numerose foto che l’ex tronista, in questo ultimo periodo, sta pubblicando su Instagram. Come quest’ultima, condivisa pochissime ore fa, dove la modella appare nuda. Impossibile, quindi, non notare la smisurata bellezza della giovane Affi Fella. E non solo. Perché, infatti, se si guarda con attenzione la foto, spunta un tatuaggio proprio in un posto davvero ‘particolare’. Ecco di cosa parliamo.

Sara Affi Fella nuda su Instagram: il dettaglio ‘hot’ proprio lì

Certo, il merito di questa gioiosità di Sara Affi Fella è anche di una persona davvero importante per lei. Parliamo, infatti, del suo nuovo fidanzato Francesco Fedato. È proprio con lui che l’ex tronista di Uomini e Donne, in questi ultimi giorni, è a Fomentera per una fantastica vacanza d’amore. Ed è proprio, evidentemente, in uno dei suoi momenti di relax che la giovane modella condivide su Instagram uno scatto di un suo nuovo shooting fotografico. Da come si può vedere dalla foto in questione e, tra l’altro riproposta in alto, Sara è in parte nuda. Dalla testa al busto, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne non indossa alcuna maglietta. Ed è proprio per questo motivo, quindi, che è possibile notare un particolare davvero pazzesco. Ci riferiamo, infatti, a quel tatuaggio che spunta dalla parte destra del suo Lato A. Ovviamente, l’inquadratura è troppo lontano per cercare di capire di che cosa si tratta. Ma, a quanto pare, sembra sia a tutti gli effetti una scritta.

