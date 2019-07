Seconda Puntata Temptation Island 2019 anticipazioni: cosa succederà in diretta?

Va in onda questa sera, 1 luglio 2019, la seconda puntata di Temptation Island 2019 e le anticipazioni sono succulente! Le sei coppie, i tentatori e le tentatrici sono tutte ancora all’interno del programma di Filippo Bisciglia, ma non mancano problemi e tradimenti. La prima puntata Di Temptation Island ha visto al centro dell’attenzione Jessica principalmente con il povero fidanzato che ha voluto chiamare anche il falò di confronto, ma lei non si è presentata. Cosa succederà nella diretta della Seconda Puntata di Temptation Island 2019?

Temptation Island 2019 seconda puntata anticipazioni

L’appuntamento con la seconda puntata di Temptation Island 2019 è pronto a partire. Alle 21 circa su Canale 5, come sempre, Filippo Bisciglia ci condurrà nel viaggio dei sentimenti nel relais in Sardegna dove si svolge Temptation Island e scopriremo cosa succederà alle sei coppie di fidanzate e fidanzati.

