La coppia Jessica ed Andrea è una delle più sorprendenti di Temptation Island 2019: ecco quale foto è venuta fuori dal profilo della ragazza.

Le nuove puntate di Temptation Island 2019 sono appena iniziata. Questa sera, lunedì 1 Luglio, andrà in onda, infatti, la seconda puntata. Cosa accadrà alle sei coppie? Ed, in particolare, come si comporterà Jessica Battistello nei confronti del suo fidanzato Andrea Filomena. Ricordiamo, infatti, che nella prima puntata abbiamo visto il ragazzo davvero in crisi in seguito alle dichiarazioni della sua fidanzata. E non solo. Anche i suoi atteggiamenti verso il single Alessandro Zarino, hanno davvero destabilizzato il parrucchiere. Tanto da voler chiedere un falò immediato. Confronto, però, al quale Jessica non si è mai presentata. Cosa accadrà, quindi, questa sera? In attesa di scoprirlo, sul profilo Instagram della ragazza è spuntata una foto davvero ‘bollente’ con il suo fidanzato. Siete curiosi di vederla? Vi accontentiamo subito.

Temptation Island 2019, Jessica ed Andrea: la foto ‘bollente’ su Instagram

La storia di Jessica ed Andrea è davvero molto particolare. La giovane coppia, infatti, avrebbe dovuto sposarsi il 9 giugno scorso. Fino a quando, però, per volere della ragazza, le nozze sono state annullate. Ed è proprio per questo motivo, quindi, che la giovane Battistello decide di partecipare a Temptation Island. Per capire soprattutto se ama ancora Andrea oppure no. Eppure, spulciando sul loro profilo Instagram, ci sono davvero tantissimi foto che sembrano testimoniare altro. Dagli scatti pubblicati, infatti, sembra che i due si amino. E davvero tanto. Tra le tante foto ne è presente una che può essere considerata, in un certo qual modo, davvero ‘bollente’. Da come si può vedere dallo scatto riproposto in alto, i due giovani ragazzi si lasciano immortalare in un tenero e dolce bacio sulle labbra. Tuttavia, a catturare l’attenzione di tutti sarà, senza alcun dubbio, quella mano di Andrea appoggiata sul lato B di Jessica. Insomma, il feeling tra i due è palese, ma come andrà a finire per loro?

