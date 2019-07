Temptation Island 2019, Arcangelo non sa di essere ripreso e si comporta in maniera molto sbagliata. Poi aggiunge: “Non ho fatto niente”.

La seconda puntata di Temptation Island ha regalato un colpo di scena incredibile. Gli occhi sono puntati sulla coppia che sta partecipando al “villaggio delle tentazioni”, Nunzia ed Arcangelo. La napoletana ha visto alcune immagini del fidanzato insieme alla tentatrice Sonia: quello che è successo metterà la parole “fine” nella storia d’amore che dura da 13 anni?

Temptation Island 2019, Arcangelo non sa di essere ripreso: “Non ho fatto niente”

Arcangelo questa volta l’ha combinata grossa: in un momento in cui pensava di non essere ripreso si è gettato tra le braccia della single Sonia e l’ha baciata. Il suo comportamento incredibile ha lasciato la fidanzata Nunzia senza parole. Dopo aver visto il filmato infatti la napoletana ha chiesto un falò di confronto.

Inizialmente il fidanzato Arcangelo non ha accettato il confronto e si è sfogato con i suoi amici del villaggio. “Non ho fatto nulla” è stata la sua affermazione. Di seguito, sotto richiesta di Nunzia, Filippo Bisciglia l’ha convinto a presentarsi dalla fidanzata che lo aspettava.

Oltre il bacio, ciò che ha toccato profondamente Nunzia è stata anche una frase detta dalla single Sonia mentre era con Arcangelo. Entrambi non sapevano di essere ripresi e la tentatrice ha affermato: “L’hai sempre tradita”. Sarà così? La napoletana ha tante domande da fare al suo compagno durante il falò…

Faranno pace?

