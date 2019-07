Lara Zorzetto, protagonosta della scorsa edizione di Temptation Island, è stata duramente attaccata su Instagram per un particolare: ecco la sua risposta.

È stata una delle protagoniste più discusse della scorsa edizione di Temptation Island. Parliamo di Lara Zorzetto. La giovane stilista di Pordenone, ricorderete senz’altro, era entrata nel gioco di Canale 5 con il suo fidanzato Michael De Giorgio. Ma, a causa del comportamento del ragazzo poco rispettoso nei suoi confronti, aveva deciso, al falò di confronto di finale, era uscita single. Per tanti mesi, infatti, abbiamo sentito parlare di lei sui social. In merito, soprattutto, ad alcune accuse che l’influencer Deianira Marzano aveva fatto nei suoi riguardi appena terminato il programma. Secondo alcuni audio mostrati dalla bella campana, infatti, Lara avrebbe saputo, sin da subito, del tradimento del suo fidanzato. E che avrebbe deciso di partecipare a Temptation Island soltanto per poterlo smascherare in televisione. Ottenendo, così, popolarità. Ma, a distanza di mesi, la giovane ritorna ad essere al centro di una nuova polemica social. Ecco perché.

Lara Zorzetto, ex protagonista di Temptation Island, bersagliata sui social: ecco il ‘particolare’

Da quando è terminato Temptation Island, Lara Zorzetto ha cavalcato l’onda del successo. Nota influencer e autrice di un bran di costumi da bagna, la giovane di Pordenone è davvero molto attiva sui social. Ed, in particolare, su Instagram. Dove è solita, infatti, condividere dei deliziosi scatti fotografici. L’ultimo di essi, però, ha suscitato numeroso polemiche su un particolare del suo aspetto fisico:

Ecco. Da come si può vedere dai commenti riproposti, si nota chiaramente che il ‘particolare’ che ha catturato l’attenzione di tutti i suoi sostenitori di Lara è, appunto, il suo Lato A. Che, stando a ciò che le criticano, sarebbe nettamente aumentato nella foto riproposta in alto. Immediata è stata la reazione e la risposta della ragazza che, come al solito, ha messo in chiaro le cose. Nessun ritocco estetico o Photoshop, è soltanto il modello del costume che la rende più ‘prosperosa’.

