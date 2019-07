La nuova edizione di Temptation Island 2019 è ai blocchi di partenza: scopriamo nel dettaglio chi sono Nicola e Sabrina, la coppia con 20 anni di differenza.

Ormai ci siamo. Mancano poche ore all’inizio di Temptation Island. Filippo Bisciglia, insieme alla sua instancabile ed eccezionale troupe, è in Sardegna per registrare le nuove puntate dello show dedicato all’amore. Sono sei le coppie che prenderanno parte al programma e tra loro spuntano due innamorati con una storia davvero particolare. Parliamo di Nicola e Sabrina. Ma chi sono? Conosciamo nel dettaglio la loro vita privata.

Temptation Island, chi sono Nicola e Sabrina: tutto quello che c’è da sapere sulla coppia

È sicuramente una coppia diversa dal solito quella composta da Nicola Tedde e Sabrina Martinengo. Con ben venti anni di differenza, i due innamorati decidono di partecipare a Temptation Island per testare il loro amore. Per adesso, non si nulla di preciso della coppia. Entrambi, infatti, hanno i profili social Instagram con la privacy. Quindi, non è stato possibile carpire alcuna informazioni riguardante la loro vita professionale. Sappiamo solo che Sabrina è originaria di Saluzzo, in provincia di Cuneo. A differenza, invece, di Nicola. Il quale, originario della Sardegna, si è trasferito anche lui qui. Non ci è dato sapere, però, per quale motivo abbia preso questa decisione. E, soprattutto, se sia stata una decisione presa per amore. O altro. Tuttavia, però, la coppia ha le idee davvero chiare sulla loro partecipazione al reality. Soprattutto Sabrina. La donna, infatti, nel video di presentazione, rivela apertamente di aver voluto partecipare al reality perché, data la notevole differenza d’età, vuole capire se è opportuno investire ancora del tempo e, soprattutto, il suo futuro in questa relazione. Come andrà, quindi, il loro percorso a Temptation Island? Lo scopriremo molto presto.

