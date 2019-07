Temptation Island, la produzione del reality si scaglia contro alcune coppie che dichiarato di aver rifiutato la partecipazione al programma: “Nessuno le ha mai invitate”.

Tempo di polemiche per Temptation Island. Mentre una nuova entusiasmante edizione del reality è appena iniziata e sei nuove coppie stanno emozionando i fan, c’è già chi pensa alla prossima edizione Vip del programma, quella in cui a mettersi in gioco sono coppie famose. Ma a questo proposito, sul web è nata una vera e propria bufera. La produzione del reality ha lanciato una vera e propria frecciatina ad alcune coppie che hanno detto di aver rifiutato il programma. Scopriamo cosa è successo.

Temptation Island, frecciatina della produzione contro le coppie

Ebbene sì, a far nascere la polemica stavolta non sono stati i telespettatori di un programma. Ma il programma stesso! Dall’account ufficiale di Temptation Island è spuntato un vero e proprio attacco. Ecco a voi il post che ha scatenato il web:

Una clamorosa frecciatina nei confronti di alcune coppie che dichiarano di aver rifiutato di partecipare a Temptation Island Vip, quando in realtà la produzione dichiara di non averle mai invitate! Una frecciatina che però non si sa a chi è indirizzata. Nessuno ha fatto nomi, neanche Raffaella Mennoia, autrice del programma, che ha postato la stessa identica foto, accompagnata dall’ hashtag #nobugie. Insomma, c’è qualcuno che ha mentito. I nomi però, nonostante la curiosità degli utenti, non sono stati svelati. Vero è che sono stati in tanti a ipotizzare una partecipazione al reality delle tentazioni. Secondo voi, a chi è indirizzata la stoccata della produzione? Via alle ipotesi!

