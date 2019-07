Alessia Cammarota di nuovo incinta? Un video su Instagram scatena i follower. La risposta della coppia on tarda ad arrivare

Impazza il toto-gossip sulle pagine social di Alessia Cammarota e Aldo Palmieri. La domanda che in tanti si sono fatti nelle ultime ore è: Alessia è incinta? Il dubbio è venuto a tanti guardando le Instagram stories di questa mattina. Aldo e Alessia si sono recati presso un centro estetico per appuntamenti di bellezza e hanno raccontato sprazzi della mattinata, come di consueto, sui loro profili Instagram. La coppia, innamoratissima e da anni nuovamente stabile, ha già due figli, Niccolò e Leonardo, ma la pancina sospetta di Alessia ha incuriosito i follower più accaniti. Una breve inquadratura di Alessia che lascia la cabina in cui Aldo è sotto torture per una ceretta, lascia intravedere qualche rotondità saltata agli occhi dei più attenti. Così, la coppia ha subito pensato di rispondere ai fan.

Potrebbe interessarti anche:

Alessia Cammarota, nelle stories Instagram spunta un pancino sospetto. Nuovo arrivo in casa Palmieri?

La lunga gonna bianca e il top nero indossati da Alessia sembrano nascondere un accenno di pancia. L’ex tronista ha inquadrato in una delle numerose stories la moglie che usciva dalla stanza ed è subito partito il gossip. Numerosissimi i messaggi sopraggiunti, ma pochi minuti dopo i diretti interessati hanno risposto ai più curiosi. Una volta fuori dal centro estetico, Alessia nelle stories ha chiesto ad Aldo di togliere ogni dubbio ai follower. “Avete scritto che mia moglie è incinta”, puntualizza Aldo, ma la risposta arriva rapida da Alessia “è solo il panino di oggi, vedete”, mentre si accarezza la pancia. Il messaggio di Alessia arriva forte e chiaro, per ora sembrerebbe che la coppia non abbia alcuna intenzione di aggiungere fiocchi in casa e che non ci sia nemmeno alcun “pericolo” che Alessia possa rimanere incinta. Rapida la battuta di Aldo che ha strappato un sorriso a chi ci aveva messo il pensiero: “Ha messo il block system la ragazza”. Nessuna gravidanza dunque, ma il “per ora” lascia aperta ogni speranza futura.

Per rimanere aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessun aggiornamento clicca qui!