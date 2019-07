Amici Vip arriva in tv, ma non ci sarà Maria De Filippi: ecco chi condurrà il talent show, che andrà in onda per la prima volta nella sua versione Vip.

Una clamorosa novità per la prossima stagione televisiva, in tv tornerà Amici, ma nella sua versione vip. Una novità del tutto assoluta per il talent di Maria De Filippi, che dovrebbe tornare in onda tra settembre e ottobre, ma con un’edizione del tutto originale. Dopo Grande Fratello Vip e Temptation Island Vip, anche Amici avrà la sua versione dedicata ai personaggi famosi. A sfidarsi a suon di ballo e canto, saranno quindi personaggi noti nel mondo dello spettacolo. I dettagli sul nuovo show non sono ancora stati svelati, ma circolano già le voci sui probabili conduttori. E attenzione, non si tratta della padrona di casa Maria De Filippi.

Non sarà Maria De Filippi a condurre Amici Vip: ecco chi

Amici Vip arriverà in tv nella prossima stagione televisiva. Una vera novità nel palinsesto di Canale 5, che potrà contare su una versione del tutto inedita del talent targato Maria De Filippi. Ma, a proposito di Queen Mary, la vera novità è che probabilmente non ci sarà lei a condurre la versione vip del talent. Chi, allora? Ebbene, i nomi più gettonati sono quelli di Filippo Bisciglia, l’amatissimo conduttore di Temptation Island, molto richiesto dai fan sul web. Secondo il settimanale Gente, potremmo vederlo in tv proprio ad Amici Vip. Per Superguidatv, invece, potrebbe essere anche l’occasione di Diana Del Bufalo, ex allieva di Amici, oggi attrice e compagna del comico Paolo Ruffini. Non si esclude la presenza di Ilary Blasi, che dopo il Grande Fratello Vip, è desiderosa di nuove esperienze in tv. In attesa di conferme ufficiale, voi chi vorreste vedere in tv ad Amici Vip?

