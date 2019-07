La giovane coppia formata da Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez fa uno splendido annuncio: ecco nello specifico di cosa parliamo.

Si sono conosciuti durante la scorsa edizione de L’Isola dei Famosi e, da quel momento, non si sono più lasciati. Nonostante nessuno scommettesse su di loro, Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez sono ancora insieme più innamorati e spensierati che mai. È vero, sono passati soltanto pochissimi mesi dall’inizio della loro storia d’amore, eppure, però, ci sono tutte le basi per far sì che possa essere per entrambi la volta buona. Ed evidentemente se ne sono resi conto, perché la coppia, infatti, ha intenzioni davvero serie. Anzi, serie sarebbe davvero riduttivo: serissime. In una recente intervista a 361Magazine, infatti, l’italo americana ha dato uno splendido annuncio. Ecco di cosa parliamo.

Splendido annuncio di Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez

Come dicevamo precedentemente quindi, la storia d’amore tra Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez procede a gonfie vele. Sono passati sei mesi dalla loro unione, eppure sembrano più innamorati ed affiatati che mai. Le presentazioni ufficiali, ormai, sono state fatte da un pezzo. Quindi, cosa manca? Certo, un matrimonio e un figlio. Ecco. A proposito di un bebè, l’italo americana ha le idee abbastanza chiare. E le svelate chiaramente durante una sua Instagram storis. Il matrimonio, invece? Beh, bisognerà aspettare ancora del tempo. Questo è sicuro. Eppure, però, in una recente intervista al 361Magazine, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha dato uno splendido annuncio. Soleil e Jeremias andranno presto a convivere insieme. Insomma, un gran bel passo, ammettiamolo. E, stando a quanto dichiara l’ex naufraga, la giovane coppia ha già acquistato la prima casa. Ovviamente, non ci è dato sapere in quale città italiana. Anche se, molto probabilmente, è stata scelta come meta d’amore il capoluogo lombardo. È proprio qui, infatti, che Jeremias vive insieme a tutta la famiglia Rodriguez, appena giunto dall’Argentina. Staremo a vedere il loro nido d’amore.

