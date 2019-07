Belen Rodriguez fa impazzire Instagram con la sua ultima foto: alza il vestito e… si vede tutto. Ecco il post che ha scatenato i fan.

Basta poco a Belen Rodriguez per attirare l’attenzione dei suoi numerosissimi fan. La showgirl argentina è una vera e propria icona di bellezza e sensualità, una delle donne più desiderate del momento. E Stefano De Martino è di conseguenza uno degli uomini più invidiati in circolazione. Ma i fan della sexy Belencita possono accontentarsi di ammirare la loro beniamina sui social. La Rodriguez è infatti una delle showgirl più seguite su Instagram, il social network preferito dai vip. Merito delle pose ‘bollenti‘ in cui la bellissima Belen ama farsi fotografare. L’ultima, è arrivata proprio qualche ora fa, e ha fatto letteralmente impazzire Instagram. Diamo un’occhiata.

Belen Rodriguez alza il vestito su Instagram: i fan impazziscono

I fan di Belen Rodriguez sono abituati molto bene. La bellissima sorella di Cecilia e Jeremias è solita postare scatti molto sensuali, spesso provenienti da shooting e campagne pubblicitarie. Ma la foto che ha postato qualche ora fa ha letteralmente alzato la temperatura su Instagram. Guardare per credere:

Belen indossa un vestitino a fiori, sfondo nero e fiori rossi, ma quello che attira l’attenzione di tutti, ovviamente, è un altro dettaglio. Lo slip, abbastanza minuscolo, che fuoriesce dal vestito, che Belen alza con la sensualità che la contraddistingue. Occhi chiusi e fianco in bella vista, lo scatto della Rodriguez risulta davvero provocante. Il post, come sempre quando si tratta della moglie di De Martino, ha fatto in poco tempo il pieno di cuoricini e commenti. Commenti ricchi di apprezzamenti, ma il più semplice e ripetuto è ‘bellissima’. E come poter dire il contrario? Belen Rodriguez non delude mai!

