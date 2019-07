La coppia Melissa Satta e Kevin Boateng si sono mostrati agli occhi dei paparazzi di nuovo insieme: le immagini fanno gioire i loro fan.

La notizia del divorzio tra Melissa Satta e Kevin Boateng è stato un fulmine a ciel sereno. Dopo diversi anni di matrimonio e il loro spettacolare figlio Maddox, la coppia, nemmeno un anno fa, si è detta ‘addio’. I motivi, tra l’altro, non sono stati resi noti dai diretti interessati. Quindi, non si sa perché i due si siano lasciati. Eppure, però, sembra che, dopo diversi mesi dalla loro separazione, Melissa e Boateng si siano rivisti proprio per il bene del loro primogenito. Ad annunciare tale incontro è il settimanale ‘Chi’. Su cui, tra l’altro, sono state pubblicate delle immagini davvero inedite. Vediamo tutto nel dettaglio.

Potrebbe interessarti anche:

Melissa Satta e Kevin Boateng di nuovo insieme

Da quando è stata annunciata la loro separazione, Melissa Satta e Kevin Prince Boateng non si sono più fatti vedere insieme. Eppure, sono passati mesi da questo momento e, stando a quanto pubblicato sul nuovo numero di ‘Chi’, in uscita in edicola da domani 3 luglio, la giovane coppia si è nuovamente ritrovata in Sardegna. C’è qualcosa che bello in pentola? Ovviamente, questo non lo sappiamo. Eppure, dalle foto pubblicate sul settimanale è possibile vedere una Melissa completamente sorridente. E, nonostante si vociferi di una sua ‘liason’ con un altro calciatore, l’ex velina di Striscia la Notizia sembra aver ritrovato il sorriso con il suo marito. Che, tra l’altro, come svelato in un nostro articolo, si vocifera addirittura che abbia una storia con Shirin David. Ovviamente, le foto possono anche non voler dire nulla, sia chiaro. Probabilmente, i due si saranno incontrati nuovamente soprattutto per il bene del loro unico figlio. Intanto, però, i fan della coppia sono rimasti davvero entusiasti alla visione di tali immagini.

Per ulteriori news su Melissa Satta e Boateng –> clicca qui