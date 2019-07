Il caso Pamela Prati non è finito qui, in arrivo il film e il libro: l’annuncio choc di Eliana Michelazzo, che ha confessato di essere impegnata in un nuovo progetto.

Se pensavate che il cosiddetto ‘Pratigate’ fosse finito qui, vi sbagliate di grosso. Una nuova clamorosa novità sulla vicenda che ha catturato l’attenzione di tutti è arrivata proprio da una delle protagoniste principali, Eliana Michelazzo. L’ex agente e amica di Pamela Prati e Pamela Perricciolo è stata ospite a Miss Sorriso Lazio 2019. Ed è stata proprio in quell’occasione che ha lanciato un annuncio incredibile sulla vicenda del finto matrimonio tra Pamela Prati e Mark Caltagirone. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Eliana Michelazzo confessa: “In progetto un libro e un film sul caso Pamela Prati”

Ospite a Miss Sorriso Lazio 2019, Eliana Michelazzo ha lanciato una vera e propria bomba dal palco: “Si sto scrivendo un libro, in film è in progetto…”. Avete capito bene, il Caso Pamela Prati sta per diventare un film, e un libro. Scritto proprio da una delle protagoniste principali dell’assurda vicenda, Eliana Michelazzo. Su di lei non mancano i dubbi: c’è chi crede nella sua innocenza e nell’ingenuità di aver creduto a una storia di 10 anni col presunto Simone Coppi. C’è chi invece pensa che Eliana sia tutt’altro che una vittima e che, insieme alla Prati e a Donna Pamela, abbia architettato tutto. Una vera e propria truffa, per molti, quella messa in atto dalle agenti. Ma il caso Parati ha diviso anche l’opinione pubblica. Insomma, un caso talmente incredibile e controverso da diventare un libro e un film. Non ci resta che attendere l’uscita del libro, prima, e poi del film, per scoprire nuovi dettagli sul ‘matrimonio del secolo’!

