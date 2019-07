I tentatori di Temptation Island 2019 seguono un copione? Ecco che a raccontare tutta la verità è Teresa Langella, ex tronista e tentatrice.

Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island 2019 è, ormai, iniziato da due settimane. Eppure, le domande che si pongono i telespettatori sono davvero tantissime. In primis, sulle coppie che decidono di partecipare e di testare il loro sentimento. E non solo. Moltissime curiosità, infatti, suscitano anche i single. I tentatori e le tentatrice, insomma. Tutti, almeno una volta, avranno pensato: ma recitano un copione? C’è qualcuno che dice perfettamente come agire e come comportarsi con i fidanzati o le fidanzate? Ecco che a rivelare tutta la verità è Teresa Langella in una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Ecco cosa dichiara.

Temptation Island 2019, i tentatori hanno un copione?

Chi meglio di Teresa Langella può spiegare tutta la verità in merito a questa domanda? L’ex tronista di Uomini e Donne, ricordiamo, che nella precedente edizione di Temptation Island, è stata proprio una della tentatrici. Quindi, sicuramente può dare qualche delucidazione in più riguardo la questione. I tentatori, dunque, recitano un copione? La risposta della bella cantante napoletana è molto chiara. Durante la sua intervista per il prossimo numero di Tv Sorrisi e Canzoni, l’ex tronista dichiara esplicitamente che nessuno dei single recita una parte. E né tantomeno sono manovrati da qualcuno. Bensì, ognuno è libero di fare e parlare con gli pare. Ovviamente, sottolinea Teresa, un incontro con gli autori è giusto che ci sia. Ma nessun copione. Ma non solo. Perché la cantante si lascia andare ad una rivelazione davvero incredibile. All’interno dell’Is Morus Relais vige una sola regola: i single non possono avere contatti tra di loro. Ci spieghiamo meglio. I tentatori non possono aver nessun tipo di contatto con le tentatrici. E pensare che l’anno scorso, nello stesso villaggio, c’erano proprio loro: Teresa Langella ed Andrea Dal Corso. Chi lo avrebbe mai detto?

