Eleonora Rocchini, attuale fidanzata di Oscar Branzani, è stata sommersa dalle critiche su Instagram per un gesto compiuto: ecco cos’è accaduto.

In queste ultime settimane Eleonora Rocchini è stata spesso protagonisti di spiacevoli episodi su Instagram. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed attuale compagna di Oscar Branzani è, infatti, davvero molto attiva sui social. E, proprio per questo motivo, non perde mai occasione di poter condividere con i suoi numerosi ed affezionati followers momenti particolari della sua giornata. E, soprattutto, della sua vita. Ed, infatti, pochissime settimane fa, la bella toscana era solita condividere scatti stratosferici della sua incredibile vacanza a Mykons. Qualche ore fa, però, l’ex corteggiatrice è stata sommersa dalle critiche. Ecco perché.

Eleonora Rocchini sommersa dalle critiche: l’episodio che non va giù

Recentemente, Eleonora Rocchini ha raggiunto 1 milione di followers su Instagram. Un traguardo davvero difficile da raggiungere. Ma che, data la sua simpatia e bellezza, era più che scontato. E così Eleonora, per ricordare ed immortalare, questo magico momento non solo ha voluto organizzare una splendida festa. Ma, per ringraziare i suoi followers che, nemmeno per un momento, hanno smesso di incoraggiarla e supportarla, ha voluto far loro un regalo davvero stupendo. Su tutta la linea dei suoi costumi da bagno del brand del suo fidanzato Oscar Branzani, Eleonora ha ‘offerto’ il 10% di sconto. Insomma, un regalo non da poco, ovviamente. Eppure, è proprio su questo gesto che, alcuni dei suoi fan, hanno avuto da ridire. Scrivendole, quindi, tutta la loro disapprovazione. Immediata, ovviamente, è stata la reazione dell’ex corteggiatrice. Che, da classica ‘senza peli sulla lingua’, ha risposto a tono:

Da come si evince dal commento in questione quindi, ciò che le viene ‘recriminato’ ad Eleonora è l’importa della percentuale. Evidentemente, per l’utente troppo basso. Non è mancata, da come si può vedere, la risposta dell’ex corteggiatrice. Che, come al solito, con una battuta ironica ha saputo rispondere a tono.

