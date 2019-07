Enrico Contarin e Taylor Mega pizzicati insieme a Venezia dopo il Grande Fratello: la foto pubblicata su Instagram fa sognare i fan.

Enrico Contarin è stato il secondo classificato dell’edizione appena terminata del Grande Fratello. La simpatia e la solarità del giovane veneto ne hanno presto fatto un beniamino del pubblico, tanto da averlo fatto arrivare dritto in finale con Martina Nasoni, che si è poi aggiudicata la vittoria finale. Ma una delle caratteristiche più rappresentative di Enrico è la sua passione per le donne, in particolare per Taylor Mega, con la quale ha sempre scherzato e ha legato anche quando lei era nella casa. Ora che il Grande Fratello è terminato, però, i due sono usciti insieme, facendo sognare i fan.

Enrico Contarin e Taylor Mega insieme a Venezia fanno sognare i fan

Enrico Contarin è noto al pubblico per amare particolarmente le donne. Nella casa del Grande Fratello ha sempre scherzato con tutte le concorrenti, facendo un po’ il ‘cascamorto’ qui e là, ma sempre con rispetto e per gioco. Ora che il reality è terminato, però, Enrico continua a frequentare alcuni ex concorrenti, e una di questi è Taylor Mega. Entrata nella casa con il ruolo di ‘disturbatrice’, l’influencer e modella è stata con gli altri concorrenti soltanto per una settimana, portando anche un certo scompiglio, in particolare tra Francesca De André e Gennaro Lillio.

Dopo la fine del Grande Fratello, anche Taylor sta frequentando alcune delle persone che ha conossciuto all’interno della casa. Poche ore fa Enrico Contarin ha pubblicato una foto in cui si trova al Lido di Jesolo insieme alla bellissima influencer. Lei indossa un mini bikini leopardato, mentre lui è in camicia con un cappello di paglia. ‘Prima esterna andata bene’, scrive Enrico nella didascalia. ‘Abbiamo fatto anche le presentazioni in famiglia’, ha commentato Taylor. I fan sono andati in visibilio dopo questa foto e hanno cominciato già a sperare che i due possano diventare una coppia. Per il momento, però, tra Enrico e Taylor sembra esserci solo una bella amicizia.

