Erica Piamonte, foto ‘hot’ su Instagram con lato B in primo piano, ma l’ex gieffina fa il dito medio: ecco con chi è arrabbiata.

Erica Piamonte è stata una delle protagoniste della passata edizione del Grande Fratello. Erica si è fatta apprezzare fin da subito per la sua semplicità e umiltà, che le hanno permesso di stringere amicizia con molti degli altri concorrenti, tanto che ora che il Grande Fratello è finito, la bella toscana sta frequentando alcuni dei suoi ex ‘coinquilini’. Qualche settimana fa sembrava che tra lei e Gianmarco Onestini fosse nato qualcosa di più, ma lui ha spento subito il fuoco del gossip, parlando di semplice amicizia. Nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram, però, la toscana si è lasciata andare a uno sfogo: ecco cosa è successo.

Erica Piamonte si scaglia contro gli invidiosi: dito medio su Instagram

Erica Piamonte ha pubblicato uno scatto su Instagram che mette in mostra il suo fisico statuario e sensuale. La foto la ritrae di spalle, in spiaggia, con un mini bikini, che mette in risalto il suo lato B scolpito e perfetto. Ma se molti si sono soffermati sulla sua bellezza e sul suo fisico mozzafiato, altrettanti hanno subito notato un particolare dettaglio della foto. Erica infatti alza entrambe le braccia e fa il gesto del dito medio. Nella didascalia la spiegazione di questo gesto forte: ‘Un saluto a tutte le invidiose’, scrive Erica, che poi aggiunge tra parentesi: ‘Che inventano c*****e su di me’. Ma a chi si riferisce l’ex gieffina?

Negli ultimi giorni Erica si è mostrata sui social in compagnia di Taylor Mega prima, e di Guendalina Canessa poi, e tante erano state le critiche nei suoi confronti, da parte di chi la accusava di utilizzare queste amicizie ‘illustri’ per fare business. Altri invece la accusavano di aver assunto un atteggiamento molto diverso da quando il Grande Fratello è finito, e di aver perso l’umiltà che sembrava contraddistinguerla nella casa. Il dito medio di Erica sarà rivolto a chi l’ha criticata? Per ora non ci sono notizie sicure in merito, non ci resta che attendere nuovi eventualo sviluppi.

