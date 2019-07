Giulia De Lellis nelle storie Instagram ha dato dell’arrogante e maleducato al fidanzato Andrea Iannone: ecco cosa è successo tra i due.

Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono sicuramente una delle coppie che al momento incuriosisce di più il pubblico. Belli, felici e innamorati, sono molto seguiti anche su Instagram, dove spesso e volentieri condividono momenti di vita di coppia che fanno sognare i fan. Nelle ultime storie su Instagram i due hanno avuto un piccolo battibecco in un bar: ecco cosa è successo.

Giulia De Lellis e Andrea Iannone, battibecco su Instagram: ‘Arrogante e maleducato!’

Giulia De Lellis sembra aver ritrovato finalmente la serenità accanto al motociclista Andrea Iannone. L’ex di Belen Rodriguez ha anche già conosciuto la famiglia di lei, tanto da aver trascorso alcuni giorni di vacanza in una casa in Sardegna con i parenti di Giulia. Amore a gonfie vele, dunque, fra i due, che spesso sono insieme anche su Instagram, dove si mostrano sempre felici e innamorati. Nelle ultime storie pubblicate da Giulia, però, la coppia è stata protagonista di un piccolo ‘battibecco’ mentre era in un bar.

Giulia stava dando alcuni consigli ai suoi followers per combattere il gran caldo di questi giorni, in particolare quello di assumere tante vitamine, il tutto mentre lei stessa beveva una spremuta di melograno. Quando improvvisamente si è sentita in sottofondo la voce di Iannone che le diceva di sbrigarsi perché era tardi e dovevano andare via, Giulia gli ha dato del ‘maleducato e arrogante’ per i suoi modi poco carini. Il tono della De Lellis però era chiaramente scherzoso e anzi l’espressione dei suoi occhi diceva tutt’altro. ‘Sono arrogante, presuntuoso e maleducato, ma alla fine hai scelto me. Facevi tanto la f**a, ma poi hai ceduto’, le ha risposto Iannone. Un siparietto simpatico e romantico quello tra i due, che si sono mostrati più innamorati che mai.

