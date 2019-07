Chiara Nasti e il commento shock su Instagram “Non bevo acqua da due anni”: la sorella di Angela Nasti nel mirino dei followers.

Chiara Nasti, sorella dell’ex tronista Angela Nasti, è finita nuovamente nella bufera e nel mirino dei followers. Questa volta non per l’utilizzo smodato di Photoshop alle sue foto e nemmeno per aver messo in mostra il lato B.

Ciò che ha fatto indignare i followers è un commento lasciato da Chiara per rispondere ad una followers che le ha chiesto come fa ad essere così in forma. La risposta della fashion blogger partenopea, però, ha sconvolto i followers ed è stata ricoperta di critiche.

Chiara Nasti Instagram, commento shock: “Non bevo acqua da due anni”

Come si legge dalla foto, Chiara Nasti ha dichiarato di non bere acqua da 2 anni. In seguito alla pubblicazione di questo commento, la fashion blogger è stata duramente attaccata. Essendo seguita da milioni di utenti dovrebbe dare il buon esempio, considerando che è seguita principalmente da ragazzine e adolescenti che potrebbero lasciarsi condizionare dai suoi “consigli” di non bere acqua per avere un corpo così magro. Non è finita qui, perchè dopo le critiche ricevute Chiara ha deciso di registrare una breve Instagram Story in cui ironizza: “Mi sto disidratando, non bevo acqua da due anni. Coca-cola hai vinto!”.

Nonostante dopo abbia cercato di smorzare la questione, affermando di non essere una persona che può dare insegnamenti di vita: “Sono una persona sana tranquille! E trasmetto sempre messaggi che so che posso far passare”.

