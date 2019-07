L’influencer Chiara Ferragni difende sua sorella Valentina da alcuni commenti dei suoi haters: l’emozionante e duro sfogo su Instagram.

Chiara Ferragni è stata la protagonista, pochissime ore fa, di uno sfogo davvero emozionante su Instagram. Com’è noto, la famosa e bella influencer è solita interagire con i suoi fan. Condivide, infatti, foto e video davvero divertenti. Ma, pochissimo tempo fa, ha utilizzato il famoso social network in maniera del tutto ‘insolita’. Non solo, infatti, ha difeso sua sorella Valentina da alcuni attacchi dei suoi haters. Ma ha voluto, inoltre, lanciare un chiaro messaggio a tutte le donne. Ecco nel minimo dettaglio di cosa parliamo.

Chiara Ferragni difende sua sorella: l’emozionante sfogo sui social

Lo sfogo di Chiara Ferragni è partito da numerosi commenti dispregiativi sotto una foto di sua sorella Valentina. C’è, infatti, chi la considera troppo magra. E, di conseguenza, un esempio non affatto da seguire per tutti gli giovani della nostra generazione. Ciò che, però, urta particolarmente la sensibilità della moglie di Fedez è che questi commenti di dissenso vengano fatto soprattutto da donne. Ed è proprio da questo punto che la giovane Ferragni parte in questo lungo ed commovente sfogo su Instagram. Da come si può vedere dallo screenshot riproposto in alto, Chiara è visibilmente emozionata. Lo si evince chiaramente dai suoi occhi lucidi. Così come lo sono anche le sue parole. Il chiaro messaggio che la famosa fashion blogger vuole lanciare è solo uno: queste continue critiche da parte di alcune donne portano, inevitabilmente, dei problemi. Certo, c’è chi ci fa una grossa risata su. Ma ci sono anche tante altre persone, invece, che ci soffrono. E sarà proprio per questo motivo, quindi, che la Ferragni invita a non continuare ad insultare altre donne. Soprattutto perché un gesto del genere non renderà affatto più belle ed intelligenti loro, ma solo più tristi. Siete d’accordo anche voi?

