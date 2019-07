Taylor Mega tra i prossimi concorrenti del Gf Vip? La risposta della bella influencer arriva direttamente dalle Instagram stories

Terminata da poco un’altra edizione del Grande Fratello, le telecamere nella casa più spiata d’Italia si accenderanno a breve su alcuni volti noti. Ebbene sì, Mediaset è già all’opera per la nuova edizione del Grande Fratello Vip, a caccia di concorrenti che possano alzare gli ascolti, con le loro storie uniche e i caratteri più diversi. Iniziano così a rincorrersi voci e nomi di ipotetici partecipanti, tra questo quello di Taylor Mega. La bellissima influencer ha preso parte per un breve periodo all’ultima edizione del Gf, trascorrendo una settimana in compagnia dei protagonisti. La sua bellezza è stata una bomba improvvisa, che ha mandato in tilt Francesca De Andrè, gelosa di Gennaro Lillio. Prevedibile lo scompiglio che avrebbe potuto scatenare, uno dei motivi per cui la scelta degli autori potrebbe ricadere anche su di lei. Ma vediamo insieme cosa ne pensa.

Taylor Mega, tra i concorrenti della prossima edizione del GF Vip? La risposta sui social fa chiarezza

Tanti si aspettano dunque di vedere Taylor nella casa del Gf Vip, eppure per ora resta tutto un mistero. La chiamata pare sia già arrivata, ma a fare chiarezza sulla possibilità di varcare nuovamente la porta rossa, questa volta per un periodo prolungato, è stata proprio lei. La influencer ha risposto ad alcune delle domande dei suoi follower nelle instagram stories di qualche ora fa. Anticipando che avrebbe dato risposta solo alle domande più interessanti, Taylor si è soffermata su qualcuna in particolare.

Tra queste, come mostra appunto la foto, la possibilità di partecipare al reality. Breve e coincisa la risposta, Taylor Mega non ha molti dubbi. “Mi è stato chiesto di partecipare, ma la risposta è no”. Dalle affermazioni sembrerebbe che non ci sia affatto la volontà; la sensualissima influencer ha infatti ribadito che non le piacciono i reality, più nello specifico se in veste di concorrente. Pochi dubbi per i suoi follower, che nonostante tutto rimarranno col fiato sospeso fino alla fine.

