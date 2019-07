Temptation Island 2019, chi è Marianna Vertola: età, carriera e Instagram della single napoletana che nella vita fa la modella e la conduttrice sportiva.

Temptation Island 2019 è finalmente cominciato. Dopo un anno di lunga attesa è tornato il programma più amato dell’estate, dove sei coppie mettono alla prova il proprio rapporto dividendosi per 21 giorni e trascorrendo del tempo con dei ‘tentatori’. Ma se le coppie ormai sono note al pubblico da casa, che comincia già ad avere i propri personaggi preferiti, i vari single si stanno facendo conoscere un po’ alla volta: vediamo insieme chi è Marianna Vertola, tentatrice napoletana dal fisico statuario.

Marianna Vertola Temptation Island 2019: chi è la tentatrice napoletana

Marianna Vertola è una delle single che partecipa a questa edizione di Temptation Island. Napoletana verace, Marianna ha 26 anni e studia Scienze della Comunicazione. Fisico statuario e forme da urlo, è già conosciuta soprattutto nel napoletano, perché conduce un programma di calcio su una rete locale campana. E non solo, perchè Marianna nella vita è anche una modella, come dimostra il suo profilo Instagram da oltre 120mila followers. Alta, mora, classica bellezza mediterranea con forme da capogiro, la showgirl partenopea è molto seguita e amata dal pubblico maschile, sooprattutto per le foto che condivide sui social.

Il suo profilo Instagram è infatti tappezzato di scatti che la ritraggono mentre lavora come fotomodella e di foto del suo quotidiano, in cui si vede comunque tutta la sua sensualità. Sempre attenta al fisico con allenamento e alimentazione sana, Marianna è anche una ragazza semplice che ama gli animali. Dal suo profilo Instagram si evince infatti che ha ben 3 gatti, Cleopatra, Minù e Rossana, di cui è innamorata pazza e che considera come delle ‘figlie’. Riuscirà questa bomba sexy a far girare la testa ai fidanzati nel villaggio? Lo scopriremo nelle prossime puntate di Temptation Island.

