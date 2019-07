Annalisa pubblica un’irresistibile foto su Instagram: la maglia che indossa è trasparente e sotto non indossa nulla, ma spunta un tatuaggio proprio lì.

La bella Annalisa continua ad incantare e stupire su Instagram. L’ex cantante di Amici, infatti, è solita pubblicare alcuni scatti davvero mozzafiato. Che, ovviamente, riescono a conquistare un successo davvero inaudito. E, tra l’altro, notando la sua photogallery su Instagram, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Eppure, in quest’ultima foto, sembra che Annalisa regali qualcosa in più ai suoi numerosi ed affezionati followers. Con un look completamente ‘trasgressivo’, la bella cantante si mostra in una versione del tutto inedita di sé stessa. Ma che, da come si può vedere dai commenti ricevuti, ha conquistato davvero tutti. Ecco di cosa parliamo nel minimo dettaglio.

Annalisa su Instagram: maglia trasparente e tatuaggio proprio lì in bella vista

Dal suo debutto nel mondo della musica ne sono passati davvero di anni. Era l’anno 2009 quando la giovane di Savona saliva, per la prima volta, sul palco di Amici, il famoso talent di Canale 5. Da quel momento, nonostante si sia classificata al secondo posto, la sua carriera e popolarità è stata tutta in ascesa. Tanto che, attualmente, Annalisa continua a riscuotere un successo davvero spietato. Merito, ovviamente, della sua voce davvero molto particolare, ma anche della sua bellezza. Ne sono testimoni le numerose foto pubblicate e condivise su Instagram con i suoi numerosi ed affezionati fan. Così come quest’ultima, condivisa poche ore fa e riproposta in alto, in cui la giovane cantante è davvero spettacolare. Con un look davvero inedito per lei, Annalisa ottiene dei consensi davvero smisurati. Con questa maglia trasparente e, soprattutto, senza biancheria intima, è impossibile un risultato diverso. Eppure, un dettaglio colpisce più di tutto. Da come si può vedere, infatti, spunta un tatuaggio in un posto davvero particolare. Tra la sua prosperosa che, tra l’altro, viene evidenziata dalla trasparenza della maglia, spunta una conchiglia disegnata. La avete notato anche voi?

