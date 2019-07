Arisa, figlio e matrimonio in vista: a dieci anni dalla vittoria del Festival, l’artista racconta i suoi prossimi progetti di vita

Rosalba Pippa, per tutti più comunemente Arisa, si è raccontata 10 anni dopo la vittoria del Festival di Sanremo. Sul palco dell’Ariston, nell’ormai lontano 2009, Arisa alzava al cielo il suo trofeo e si preparava a veder la sua ‘Sincerità’ far record di ascolti. Oggi, la stessa Arisa, con una buona fetta di esperienza e maturità, si appresta invece a far nuovi progetti di vita. La cantante ha rilasciato alcune dichiarazioni a ‘Vanity Fair’, raccontando i suoi sogni più grandi e le loro annesse paure: tra tutte quella di voler mettere su famiglia.

Arisa, un figlio e il matrimonio tra i prossimi progetti. A metà tra desideri e paure

Cambi di look e cambi di stile musicale hanno accompagnato la sua carriera, che hanno trasformato quella ragazzina buffa con gli occhiali giganti in una fantastica donna. I suoi brani si sono sempre fatti spazio sul palcoscenico nazionale, riuscendo a lasciare un pochino di quelle note e quei testi nella vita di chiunque le abbia mai ascoltate. Ma ora Arisa ha un desiderio ancora più grande, che ha raccontato senza nascondere il timore. “Mi piacerebbe avere un bambino”, confessa, ma la preoccupazione di non riuscire a gestire vita privata ed artistica continua a destabilizzarla. Ci pensa, ci ripensa, fino a tirare in ballo una delle artiste più popolari da sempre, che nell’ultimo periodo è riuscita in quella che per lei per ora sembrerebbe invece solo un’impresa: Elisa. E’ lei l’esempio da seguire, mamma e artista perfetta. La sua vita di coppia procede a gonfie vele e l’amore per il suo compagno è la cosa migliore che potesse capitarle. Matrimonio? E’ un’altra delle domande calde su cui si è lasciata andare, stavolta con ironia: “In vista dove? Boh, vediamo”. Anche l’anello per ora è solo un’ipotesi, ma che sia la volta buona che la sua dolce metà faccia il grande passo? Tutto può succedere.

